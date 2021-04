Da Berserk a Tokyo Ghoul: quale anime merita maggiormente un reboot? Le risposte dei fan

Secondo i fan occidentali, comunque, pare che le serie più meritevoli siano Berserk e Classroom of the Elite , due opere di grande successo che purtroppo non sono riuscite ad esprimere tutto il potenziale delle controparti cartacee. Berserk ha ricevuto un primo adattamento anime nel 1997 e poi un rifacimento tra 2012 e 2013, con la trilogia cinematografica dell'epoca d'oro. Purtroppo il sequel in CGI è stato completamente stroncato dai fan , e da allora gli appassionati attendono con ansia un nuovo adattamento. Per Classroom of the Elite invece la situazione è stata diversa, con una prima stagione ottima ma troppo distante dall'opera originale , e quindi non rinnovata per volontà dell'autore Shogo Kinugasa.

In calce potete dare un'occhiata al post originale di @hulkgamerxx , che solo poche settimane fa era diventato virale sul web dopo aver richiesto a gran voce un nuovo adattamento anime di Tokyo Ghoul . Tra le serie più citate dei fan comunque non troviamo solo il dark fantasy di Sui Ishida, ma anche opere estremamente più recenti come The Promised Neverland e Black Clover .

Probably Tokyo Ghoul or classroom of the elite for me ngl both of these anime had huge wasted potential pic.twitter.com/GAy4emrLRZ — 𝒉𝒖𝒍𝒌 | アレックス (@hulkgamerxx) April 15, 2021

Berserk but only if they could somehow capture how good the manga art is — Brayden🖤 (@Khaioshiin) April 15, 2021

This shit right here, I wanted Goldy Pond and Yuugo and instead they gave absolute bs in Season 2 pic.twitter.com/bHJZapePwK — エリヤ (@ErehJaeg) April 15, 2021

Imagind this with perfect animation all thr way through pic.twitter.com/PTGLH5YfQD — Trigger Hub (@Morgainsa) April 15, 2021