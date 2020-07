Berserk: torna il manga ma solo per poco, nuova pausa dopo il capitolo 361

Il capolavoro di Kentaro Miura, Berserk, non avrà mai più una serializzazione regolare, ciò è sempre un bene ricordarlo per quanto sia doloroso da accettare. Il sensei, infatti, è ormai da tanti anni complice di una pubblicazione irregolare, compromettendo sensibilmente il destino della sua opera.

Quando arriverà il finale non ci è dato sapere, nonostante il manga vada avanti ormai dal lontano 1989. Le numerose pause e i lunghi tempi d'attesa tra un capitolo e l'altro hanno rallentato ulteriormente una storia già lenta di per sé, riducendo al minimo il senso di progressione. Ad ogni modo, nonostante i timori, Berserk sta per tornare con il capitolo 361 nella prossima uscita della rivista Young Animals, attesa al debutto il prossimo 22 luglio.

Come di consueto, inoltre, sono emerse le prime informazioni dal magazine che preannunciano la durata del nuovo capitolo a 20 pagine. Infine, viene confermata l'assenza di una data di debutto per il capitolo 362, promettendo dunque una nuova pausa per il manga. Non vi è alcuna informazione a riguardo in merito al ritorno del capolavoro di Miura sensei, ma vi terremo aggiornati in attesa di ulteriori novità. Vi ricordiamo, infine, di continuare a seguirci per non perdervi gli spoiler del capitolo 361 di Berserk che, salvo imprevisti, arriveranno nei prossimi giorni.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'ennesima pausa del manga? Diteci la vostra, come sempre, con un commento nell'apposito spazio qua sotto.