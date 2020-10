Berserk sta per tornare: ecco la data di uscita del capitolo 362

Berserk era in pausa da diverso tempo, per l'insoddisfazione di tutti i lettori appassionati dall'opera di Kentaro Miura. Il manga non è mai riuscito ad avere una cadenza regolare a causa di vari problemi e tempi creativi, diventando uno dei fumetti più conosciuti per i pochi capitoli pubblicati durante l'anno.

Almeno per il momento però quest'ondata di pause si bloccherà. La casa editrice Hakusensha, che pubblica la rivista Young Animal, ha comunicato la data di ripresa di Berserk. Il manga di Kentaro Miura tornerà nel corso di ottobre sul prossimo numero della rivista.

Più precisamente, il capitolo 362 di Berserk arriverà il 23 ottobre 2020 sul numero 21-2020 di Young Animal. Questo causerà indubbiamente la gioia di tutti i fan, a differenza di quanto accaduto con l'annuncio del nuovo progetto su Berserk, ancora misterioso. È possibile che l'uscita del capitolo sia stata programmata proprio per celebrare l'annuncio in arrivo il 9 ottobre, qualunque esso sia.

Sull'isola degli elfi, Gatsu, Caska e gli altri stanno per intraprendere la fase finale del loro viaggio, ma non prima di aver scoperto alcuni segreti. Il protagonista del manga di Miura è stato portato davanti al creatore della sua armatura nera. Cosa pensate accadrà nel capitolo 362 di Berserk?