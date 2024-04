Berserk sta per tornare: confermata la data d'uscita del capitolo 376, è vicinissima!

In seguito alla scomparsa del maestro Kentaro Miura, la gestione e produzione del manga di Berserk è stata affidata al suo amico fraterno, Kouji Mori, e ai capaci artisti dello Studio GAGA, fondato dallo stesso mangaka. Dopo mesi di incertezze e rinvii, ecco finalmente arrivare delle conferme su quando potremo leggere il capitolo 376 della serie.

Il capitolo 374 ha introdotto un nuovo arco narrativo, denominato dell’esilio orientale, e il successivo ha permesso ai lettori di dare una prima occhiata alle terre esotiche che presto Gatsu e compagni potranno visitare. Infatti, la casa editrice Hakusensha sembra aver finalmente rivelato quando i fan potranno tornare a seguire le avventure di Gatsu e dei protagonisti, in viaggio verso le ignote terre Kushan.

Come potete vedere anche nel post riportato in fondo alla pagina, condiviso dall’utente @MangaMoguraRE, è stato confermato il ritorno di Berserk col capitolo 376 il 26 aprile 2024 nel numero 9-10 della rivista Young Animal, dove ormai la drammatica storia del guerriero nero e dei suoi compagni viene pubblicata dal 1992. Inoltre, il capitolo sarà preceduto da una pagina a colori, di cui però non sono stati rivelati ulteriori dettagli.

In conclusione, ecco le ipotesi su come sarebbe potuta andare l’Eclissi se Gatsu fosse stato più potente, e ricordiamo che è stato già mostrato in anteprima l’incredibile artwork realizzato da Marco Checchetto per il volume 42 del manga, in arrivo in Italia nei prossimi mesi. Fateci sapere cosa vi aspettate dal nuovo capitolo di Berserk lasciando un commento nella sezione qui sotto.

