Berserk, trapela in rete la pagina a colori del nuovo capitolo!

Quando si parla di Berserk è impossibile non avere un grande ammasso di sentimenti che si smuovono senza sosta. Dopotutto, l'immenso titolo di Kentaro Miura è una colonna portante del mondo fumettistico del Sol Levante, seppur la sua travagliata serializzazione sia un mattone duro da digerire.

Proprio così, il capitolo 359 sta finalmente per arrivare, con la sua uscita fissata per la giornata di domani. Eppure, non vorremmo spegnere il vostro entusiasmo, ma non abituatevi a un ritorno in pompa magna e regolare, perché difficilmente, se non impossibile, Miura avrà una pubblicazione che segua le uscite di Young Animal. La cosa più strana, non ve lo neghiamo, è la sua decisione di iniziare un nuovo manga, proprio quando non è ancora riuscito a terminare la sua opera caposaldo.

Possiamo capire la stanchezza e la voglia di cambiare aria, soprattutto dopo tanti anni di attenzioni allo stesso titolo, ma è innegabile quanto sia concreto il rischio di cadere in un imbuto da cui uscirne diventa impossibile. Ma dato che non vorremmo parlare più del dovuto, torniamo immediatamente a noi, e a mostrarvi in calce a questa notizia la pagina a colori che aprirà il nuovo capitolo. L'illustrazione meravigliosa, con l'impeccabile e strepitoso stile del sensei, è una lezione di magia di Shilke a Farnese. Stando ai commenti, inoltre, pare che l'immagine sia stata già precedentemente proposta al pubblico in un altro formato diverso tempo fa.

E voi, invece, cosa ne pensate della copertina a colori del nuovo capitolo? Fatecelo sapere con un commento qua sotto!