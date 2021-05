Berserk: il tributo di un fan trasforma Gatsu in uno dei Joestar della serie Jojo

L'affetto dimostrato nei giorni scorsi dalla community appassionata di manga e anime, in seguito alla notizia della morte di Kentaro Miura, è stato impressionante, così come l'enorme quantità di disegni, ricordi, e messaggi, riguardanti soprattutto la sua opera principale, Berserk, e naturalmente Gatsu, protagonista di uno stravagante crossover.

Se Berserk rappresenta uno dei pilastri della categoria seinen, tra le molte opere seminali della controparte shonen si trova l'ormai più che trentennale serie Le Bizzarre Avventure di Jojo, opera che ha saputo sempre rinnovarsi nel corso degli anni grazie al talento del mangaka Hirohiko Araki, e che è stata scelta da un appassionato per realizzare un singolare tributo al maestro Miura.

Per quanto l'universo profondamente dark fantasy in cui si svolge la tragica avventura di Gatsu abbia ben poco a che fare con le districate storie della famiglia Joestar, l'utente @mvnchavsen ha condiviso su Reddit il fantastico disegno che potete vedere nel post riportato in calce alla notizia, dove lo spadaccino è stato ritratto con uno stile molto simile a quello di Araki, con un piccolo dettaglio che risalta perché in rosso, la spilla a forma di Maschera di Pietra che unisce i due lembi del suo mantello. Fateci sapere cosa ne pensate di questo particolare crossover nei commenti.

Ricordiamo che un fan ha realizzato un video per chi non vuole attendere il finale dell'anime di Berserk, e vi lasciamo alle 5 morti più scoccanti e clamorose nel manga di Miura.