Berserk: ufficiale la collaborazione con SuperGroupies, ecco gli orologi di Gatsu e Grifis

Iniziata nel 1989 sulle pagine della rivista Monthly Animal House, poi passata a Young Animal, di Hakusensha la serie Berserk rappresenta uno degli esponenti più importanti del fumetto giapponese, capace ancora oggi di influenzare artisti in ogni settore grazie allo straordinario immaginario concepito dal compianto maestro Kentaro Miura.

L’ultima idea inerente al franchise, e un’inaspettata quanto sorprendente collaborazione, viene da SuperGroupies brand conosciuto principalmente per la produzione e la vendita di accessori ispirati a anime e videogiochi. La partnership ha dato origine a due orologi, dedicati al protagonista Gatsu e all’antagonista Grifis. Il costante confronto tra i due, specialmente nella prima parte dell’opera, è una delle dicotomie più rilevanti all’interno dell’opera e probabilmente proprio per questo sono stati realizzati i prodotti in questione.

Nelle immagini riportate in fondo alla pagina si nota come i due orologi richiamano i colori caratteristici dei due personaggi, l’accostamento nero e rosso per il modello di Gatsu, con tanto di marchio dei dannati, e il bianco del modello di Grifis che sulla ghiera e all’interno lascia spazio all’oro con il quale viene anche rappresentato un falco ricordando i suoi giorni come capitano della squadra.

Per chi fosse interessato all’acquisto di uno dei prodotti, sono entrambi disponibili sul sito del produttore, e venduti al prezzo di 228 dollari americani l'uno, circa 207 euro. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Ricordiamo infine che in Elden Ring è presente la potente spada di Gatsu, e vi lasciamo ad uno speciale riguardante la lore di Berserk.