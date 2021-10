Berserk si unisce a Chainsaw Man in questa fanart diventata virale

I demoni di Berserk abitano gli incubi e le notti di Gatsu, il cavaliere nero che si è messo in cammino alla ricerca di un modo per salvare Caska e ammazzare il suo rivale, Griffith. Tra antri oscuri, lande selvagge e castelli medievali, Gatsu ammazza mostri su mostri di ogni tipo, in particolare i potentissimi Apostoli.

Per fare ciò, ha trovato aiuto in un piccolo gruppetto di personaggi ma soprattutto di un'armatura micidiale: l'armatura del Berserker. Con questa, il guerriero nero è diventato ancora più letale e pericoloso per i suoi avversari anche se al prezzo della propria vita. Un altro personaggio pericoloso del mondo dei manga è Denji di Chainsaw Man, una creazione recente da parte di Tatsuki Fujimoto e che ha già riscosso consenso in tutto il mondo.

Con il suo stile sporco e rozzo, Fujimoto ha messo in scena tanti scontri che a livello di violenza pur non pareggiando quelli di Berserk sono comunque rimasti impressi. Un fan ha così avuto l'idea di unire Gatsu in armatura nera e il diavolo motosega di Chainsaw Man, modificando l'armatura del Berserker. Nasce così un ibrido tra i due, dove l'elmo dell'armatura diventa la testa del diavolo motosega. Come vi sembra?

Non mancano poi anche i cosplay di Gatsu in armatura Berserker, con l'elmo e il busto ben riprodotti.