Berserk si unisce ad una compagnia per il Whiskey irlandese definitivo

Nonostante la serializzazione saltuaria di Berserk, il capolavoro di Kentaro Miura è un’icona della cultura manga, un’opera che nel tempo si è arricchita di un merchandising sempre più importante come attestano le numerose collaborazioni a tema. A tal proposito, l’ultima di esse è particolarmente interessante.

Anche se il capitolo 364 di Berserk tarda ad arrivare, dal momento che il manga è fermo da gennaio quando uscì il precedente numero, il brand continua a fortificarsi di geniali collaborazioni, l’ultima delle quali con la Whiskey Mew, una compagnia nipponica celebre per l’iconica bevanda alcolica. La collaborazione, in particolare, introduce un’illustrazione dell’opera sulla bottiglia, perfetta per ampliare la vostra collezione.

L’azienda ha descritto il suo preparato come un Whiskey invecchiato per 17 anni in barili in Irlanda ed è composta precisamente da un tasso del 50,3% di alcol. È bene ricordare, tuttavia, che di queste bottiglie ne sono disponibili appena 219 ordinabili dal prossimo 22 aprile per circa 24.000 yen (184 euro al cambio attuale), vi suggeriamo dunque di fare particolare attenzione all’acquisto qualora siate interessati.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa particolare collaborazione, siete interessati a questo Whiskey irlandese in edizione limitata? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un’occhiata a tutte quelle volte che Berserk è apparso in altri anime e manga.