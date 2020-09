Da Berserk a Vagabond: quando l'irregolarità non ferma il successo di una serie

Nel mondo degli anime e dei manga, seppur raro, non è impossibile trovare serie caratterizzate da un'irregolarità nella pubblicazione. I primi titoli che vengono in mente sono storie che vanno avanti ormai da molti anni, come l'opera di Kentaro Miura Berserk , Hunter x Hunter di Yoshihiro Togashi e anche il capolavoro di Takehiko Inoue, Vagabond.

Tutte queste serie, oltre a tenere sulle spine i fan a causa di mesi e mesi di pausa tra un capitolo e l'altro, hanno in comune un fattore: il successo. Nonostante infatti questi mangaka si allontanino spesso, per motivi più o meno gravi, dal loro lavoro, ogni nuovo capitolo viene recepito con molto entusiasmo, riaccendendo la passione delle community. Di seguito vi riportiamo le cinque serie irregolari, che secondo noi, sono le più amate dai fan.

La prima opera di cui vogliamo parlare è Vagabond. Massima espressione dello stile di Inoue, autore dello spokon per eccellenza, Slam Dunk, che ha intrapreso la complessa missione di raccontare la straordinaria vita del samurai Musashi Miyamoto, con una storia profonda, caratterizzata da momenti poetici alternati a scontri molto violenti.

A seguire troviamo Hunter x Hunter, un altro shonen firmato Togashi, che dopo il grande Yu Yu Hakusho, ha deciso di portarci nel pericoloso mondo degli Hunter seguendo le avventure di un giovane e deciso Gon Freecss che si troverà ad affrontare situazioni più grandi di lui per ritrovare suo padre Ging.

Terza tra le serie più amate, e odiate per l'irregolarità, è Berserk. Serie ormai trentennale, capace di tenere in sospeso i lettori con le tremende vicissitudini che puntualmente coinvolgono Gatsu, ex membro della Squadra dei Falchi, e la sua immensa spada Ammazzadraghi, in un mondo a dir poco oscuro.

Conclusasi con la saga del Torneo del Potere, la prima stagione dell'anime di Dragon Ball Super ha lasciato i fan con molte domande, e per questo gli appassionati del mondo creato da Akira Toriyama si chiedono quando potranno vedere nuovamente in azione Goku e compagni, magari con una trasposizione animata delle nuove storie raccontate nel manga.

Infine torniamo a parlare della serie di Bleach, che dopo anni in cui i fan hanno richiesto a gran voce un finale dell'anime, sta finalmente per tornare con l'arco dedicato alla Guerra Millenaria, dove si concluderanno le avventure di Ichigo e dei suoi compagni della Soul Society.