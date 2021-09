Berserk: il Volume 41 del manga di Miura ha una data d'uscita, sarò l'ultimo?

La casa editrice Hakusensha ha annunciato la data d'uscita del Volume 41 di Berserk, l'iconica opera di Kentaro Miura. Il Volume in questione sarà disponibile in due versioni, Standard e Deluxe, e potrebbe essere l'ultimo vista la recente scomparsa dell'autore Kentaro Miura.

La casa editrice ha mostrato esclusivamente l'edizione Deluxe, che conterrà un Drama CD e il dipinto su tela visibile in calce (23,9cm x 8,7cm). Il preorder è effettuabile in questo momento in Giappone al prezzo di 3.960 yen (€30 circa) e la data d'uscita è fissata per il 24 dicembre 2021, il giorno della vigilia di Natale. Il Volume 41 conterrà i capitoli dal 358 al 364 compresi, con l'ultimo in uscita su Young Animal il prossimo 10 settembre.

Kentaro Miura ha iniziato a lavorare su Berserk nel 1989, pubblicando i capitoli a cadenza bisettimanale. Dopo circa vent'anni e il passaggio alla serializzazione mensile, i capitoli hanno iniziato a uscire a cadenza irregolare, con una media di circa 4/5 pubblicazioni l'anno. Kentaro Miura è scomparso il 6 maggio 2021 all'età di 54 anni per un problema al cuore, e al momento non è chiaro se il finale esista o meno. In attesa di maggiori informazioni, i fan possono comunque godersi questo spettacolare volume conclusivo.