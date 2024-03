Berserk, tutto quello che vorremmo vedere in un nuovo adattamento anime

Berserk è sicuramente un’opera complessa da portare su schermo, e i progetti pubblicati finora non sono riusciti a restituire l’epica drammaticità che la contraddistingue, tagliando numerose parti e lasciandone incompiute altre. Ecco, perciò, tutto quello che vorremmo vedere in un futuro adattamento animato dell’immaginario di Kentaro Miura.

Attenzione a possibili spoiler sugli eventi di Berserk successivi all'Eclissi.

Iniziamo da scene rilevanti nel percorso e per la crescita di Gatsu, come il dono dell’Ammazzadraghi da parte del fabbro Godot e il primo utilizzo dell’immensa spada sul campo di battaglia, raccontato nel capitolo 94 del manga. Sarebbe poi interessante vedere la sua definitiva evoluzione nell’oscuro guerriero brutale che è portando sugli schermi lo scontro con Rosine, una giovane ragazza divenuta un Apostolo.

Molti appassionati aspettano da anni di vedere l’imperatore Ganishka animato, e soprattutto l’incredibile scontro con Gatsu e Nosferatu Zodd, uniti in un attacco fenomenale rappresentato da Miura in una delle illustrazioni più memorabili dell’intera serie. Restando in tema di tavole iconiche e stilisticamente straordinarie, la nascita di Falconia resta uno dei momenti di massima espressione artistica del manga, e da anni i fan sperano di vedere animate quelle illustrazioni così spettacolari, sebbene rappresenti un’enorme sfida per qualsiasi studio d’animazione.

Vista la sua assenza dall’anime del 1997, il Cavaliere del Teschio meriterebbe molto più spazio in un futuro progetto animato, soprattutto il suo passato, raccontato nel flashback del capitolo 362, dove mostra di avere molte più cose in comune con Gatsu di quanto si potrebbe sospettare.

Concludiamo con due scene mostrate di recente, a partire dal capitolo 364, ultimo realizzato personalmente dal maestro Miura. La prima riguarda la rivelazione sull’identità del Moonlight Boy e il conseguente incontro dei protagonisti con Griffith. La seconda, invece, mostra dopo tanto tempo, e speranza, il ritorno di Caska come era in passato.

Prima di salutarci, ecco le principali differenze tra le due serie anime di Berserk, e vi lasciamo alla dettagliata cronologia delle avventure di Gatsu. E voi cosa vorreste vedere in un adattamento animato di Berserk? Fatecelo sapere lasciando un commento qui sotto.

