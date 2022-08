Beserk, Hunter x Hunter, Death Note e altre serie Nippon TV arrivano su Netflix

Attraverso un comunicato stampa, Netflix ha annunciato di aver concluso un nuovo accordo che porterà all'aggiunta di tredici serie anime sul proprio catalogo streaming. Dalla partnership con l'emittente televisiva privata giapponese Nippon TV debutteranno Hunter x Hunter (2011) e tanti altri!

Il mese di settembre 2022 di Netflix promette tante novità in campo anime, settore dell'industria su cui la società statunitense che opera nella distribuzione via web di film, serie TV e altri contenuti sta concentrando i suoi sforzi. A tal riguardo, è stata annunciata oggi la collaborazione tra Netflix e Nippon TV.

Dall'accordo tra le due società arriveranno ben tredici nuove serie anime sul catalogo del servzio streaming. Su Netflix debutteranno, dal 1° settembre, i primi 38 episodio della riedizione datata 2011 di Hunter x Hunter, ma non solo. Lo stesso giorno, l'offerta si amplierà con Ouran High School Host Club e Claymore.

La partnership porterà in un secondo momento anche all'aggiunta di Death Note e i due episodi speciali intitolati Death Note, riscrittura - il dio con le allucinazioni e Death Note, riscrittura 2:I Successori di L. In attesa di questi altri titoli, potete recuperare gli anime usciti su Netflix ad agosto.

Arriveranno inoltre dei grandi classici come Berserk (1997), la cui serie manga continuerà nonostante la morte dell'autore Kentaro Miura, Hajime no Ippo: The Fighting!, Monster e NANA. Infine, l'accordo prevede anche l'arrivo di entrambe le stagioni di From Me to You e Parasyte -the maxim-.