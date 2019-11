Beyblade Burst: Coro Coro Comics annuncia delle nuove serie in arrivo

Il numero del mese di Dicembre della rivista Coro Coro Comics ha comunicato - nella giornata di venerdì - che la serie Beyblade Bursts riceverà prossimamente un nuovo anime e una nuova serie, presumibilmente un manga, con il magazine che non si è sbilanciato rimanendo piuttosto vago sulla questione.

L'iterazione più recente del franchise corrisponde a Beyblade Burst Rise, serie che ha debuttato in Giappone il 5 Aprile sul canale Youtube di Coro Coro Comics e sul servizio di streaming di Takara Tomy Channel.

Il primo anime della linea Beyblade Burst è stato trasmesso in Giappone nell'aprile del 2016, seguito da Bebyblade Burst Gold nel 2017 dello stesso mese. Infine, nell'aprile del 2018 è andato in onda Beyblade Burst Chōzetsu.

Al di fuori del Giappone, Beyblade Burst si è diffuso in Cadana sull'emittente Teletoon channel nel settembre 2016. Successivamente su Disney XD per un periodo di due settimane nel Dicembre del 2016. Per quanto riguarda i servizi di streaming, Daisuki ha reso disponibile la serie sottotitolata in inglese nel Dicembre del 2016, mentre gli episodi doppiati sono visibili sulla piattaforma digitale di Disen X e sul canale Youtube ufficiale di Beyblade Burst.

Per quanto riguarda il nostro paese, la prima stagione con doppiaggio in italiano di Beyblade Burst è disponibile su Netflix.

Su Everyeye abbiamo recensito Beyblade Burst, analizzando pregi e difetti dell'adattamento del manga di Takao Aoki.