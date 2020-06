Beyblade: conoscete le origini dell'anime con le trottole rotanti?

Nei primi anni 2000 divennero popolarissime delle trottole provenienti dal paese del Sol Levante. Queste erano parecchio particolari, con una struttura composta da più strati e venivano lanciati tramite un caricatore. Erano i Beyblade, diventati famosi in seguito a un anime andato in onda su Mediaset diverse volte.

Tutti conosciamo l'anime prodotto da Madhouse che partì con Takao che incontrò il Bit Power Dragoon e con cui iniziò la carriera di Beyblader. Nel corso degli anni ci sono state diverse prosecuzioni con nuovi personaggi e trame. Ma da cosa fu tratta la prima stagione che venne portata in Italia nel 2003?

Come accade spesso in Giappone, l'anime di Beyblade fu tratto dal manga Explosive Shoot Beyblade. I capitoli di Beyblade furono pubblicati su CoroCoro Comic, rivista a target kodomo (bambini sotto gli 11 anni) di casa Shogakukan e famosa per aver ospitato anche diverse serie di Pokémon. Le storie furono scritte e illustrate da Takao Aoki che però a sua volta non fu l'ideatore originale di tutto il progetto.

Infatti, le trottole erano già esistenti da prima e il manga aveva il solo scopo di sponsorizzare i giocattoli. I Beyblade sono stati infatti creati da Takara Tomy a metà del 1999 che propose i giocattoli come delle trottole personalizzabili. Al giorno d'oggi sono ancora in produzione grazie ad Hasbro.

Dalla stagione primaverile è partito Beyblade Burst Sparking, nuovo anime dedicato al franchise e uno dei tanti progetti relativi a Beyblade in arrivo nel 2020.