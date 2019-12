Beyblade: nuovi progetti in arrivo nel corso del 2020

Nella giornata di venerdì, il sito ufficiale di Beyblade ha rivelato che un nuovo progetto per la serie di Beyblade Burst debutterà nella primavera del 2020, e sarà caratterizzato da una nuova serie animata, un manga e del merchandise inedito.

L'annuncio è stato corredato da una prima key visual, che mostra le silhouette dei personaggi della serie. Al momento non sono stati diramati altri dettagli, piuttosto abbiamo ricevuto delle conferme rispetto alle informazioni presenti sull'ultima edizione di Coro Coro Comics, che presagiva un'imminente carrellata di novità per il franchise.

La serie animata più recente del brand corrisponde a Beyblade Burst Rise (Beyblade Burst GT). l'anime ha debuttato il 5 aprile sul canale Youtube di Coro Coro Comics e sul servizio di streaming di Takara Tomy Channel.

Per fare un breve riepilogo, la prima serie animata di Beyblade Burst è stata trasmessa in Giappone nell'Aprile del 2016, seguita da Beyblade BurstEvolution nell'aprile del 2017 e infine da Beyblade Burst Chōzetsu.



Per quanto riguarda i servizi di streaming, Daisuki ha reso disponibile la serie sottotitolata in inglese nel Dicembre del 2016, mentre gli episodi doppiati sono visibili sulla piattaforma digitale di Disen X e sul canale Youtube ufficiale di Beyblade Burst.



Nel nostro paese, la prima stagione di Beyblade Burst è disponibile - con doppiaggio in italiano - sulla piattaforma streaming di Netflix.

Abbiamo dedicato una recensione alla prima stagione di Beyblade Burst, analizzando i pro e i contro dell'adattamento del manga di Taoko Aoki.