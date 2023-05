Beyblade X è il nuovo manga dall'artista di The Promised Neverland ispirato a Kakegurui

Beyblade, l'amatissima serie sulle trottole che entusiasmava i ragazzi italiani a inizio anni 2000, sta per tornare. A prendere in mano le redini dell'opera sarà un nome iconico che negli ultimi anni ha raggiunto il successo globale con The Promised Neverland. Posuka Demizu si occuperà della scrittura di Beyblade X.

A fine marzo un trailer annunciava Beyblade X, un progetto misterioso di cui ancora non si sapeva alcunché. A distanza di qualche settimana sono finalmente arrivati maggiori dettagli sulla quarta generazione di Beyblade che fa seguito alla serie originale, a Metal Fusion e Burst.

Beyblade X è una nuova serie manga che sarà guidata dal Posuka Demizu, fumettista dietro il successo di The Promised Neverland. Qui trovate la recensione di The Promised Neverland per scoprire le doti di Demizu. La trama di Beyblade X pare si ispirerà a Kakegurui, la serie di Kawamoto Homura sul gioco d'azzardo. La serializzazione comincerà nel corso del mese di giugno sulla rivista Corocoro Comic.

Beyblade X potrebbe dunque basarsi su sfide con poste in palio, oppure su gare clandestine in cui il perdente rinuncia per sempre alla sua trottola. Quel che è certo, al momento, è che Beyblade X ha le carte in tavola per essere il più importante progetto sul franchise da anni a questa parte. E voi siete felici per il ritorno di questa serie?