Il BIAF Honorary Award è stato conferito al director di In Questo Angolo di Mondo

Il 21° Bucheon International Animation Festival (BIAF) ha ufficialmente annunciato che Sunao Katabuchi, director della pellicola animata In Questo Angolo del Mondo (In This Corner of the World), riceverà l'ambito premio onorario BIAF, conferito ai registi che hanno ottenuto grandi risultati nell'ambito dell'animazione.

Secondo quanto dichiarato, Katabuchi riceverà il premio di persona durante la cerimonia d'apertura che si terrà in Corea del Sud, con il festival che è ufficialmente qualificato per l'Oscar, un premio estremamente ambito. Quello del BIAF è solo l'ultimo di una serie di premiazioni conferite alla pellicola, tra cui figurano anche il premio dell'Accademia del Giappone e il premio nella categoria lungometraggi all'Annecy International Animated Film Festival del 2017.

I candidati al BIAF Feature Film International Competition per il miglior lungometraggio del 2019 sono Il compleanno del Paese delle Meraviglie di Keiichi Hara, Human Lost di Fuminori Kizaki e Twilight di Yutaka Yamamoto. Il festival vedrà inoltre anche la presenza di un'interessante e attesa sessione Q&A incentrata su varie opere, tra cui figurano Princess Arete, Shishigari, Memory of Blue, Twilight, Human Lost, Leaking Life e The Girl From the Other Side, un'occasione per i fan delle varie opere di scoprire interessanti retroscena a riguardo.

Nel caso in cui non doveste conoscerlo, In Questo Angolo del Mondo è ambientato nella città di Kure, sulla costa della prefettura di Hiroshima, nel cuore della Seconda Guerra Mondiale, e vede come protagonisti i vari membri di una famiglia che dovranno affrontare le varie difficoltà venutesi a presentare in un periodo tanto oscuro. Sulle pagine di Everyeye è inoltre disponibile la nostra recensione di In Questo Angolo del Mondo.

Shout! Factory e Funimation Films hanno rilasciato la pellicola - adattamento del manga concretizzatosi grazie al lavoro di Fumiyo Kouno nelle sale statunitensi e Canadesi. Katabuchi è stato selezionato per la scrittura e direzione dell'opera animata, mentre gli studi GENCO e MAPPA si sono occupati di produrre e animare il lungometraggio. Inoltre, una versione estesa della pellicola intitolata In This Corner (and Other Corners) of the World vedrà la luce il 20 dicembre 2019 nei cinema nipponici.