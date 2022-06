Biancaneve in un cosplay da combattente come non l'avete mai vista

Le principesse Disney sono state per anni e anni icone di bellezza e innocenza, ma quasi mai d'azione o di coraggio. Intrappolate in malefici, incarcerate da streghe, fuggiasche a causa di pericoli di vario tipo, sono sempre state in balia degli eventi, in attesa che un principe azzurro arrivasse a salvarle.

Sono pochi i film della Disney che esulano da questo genere di narrativa, in particolare quelli più recenti. Come si fa quindi con personaggi come Biancaneve, uno dei classici Disney ma anche il più vecchio e quindi appartenente a una cultura risalente al secolo scorso? Ci pensa la cosplayer Armored Heart a regalare una visione molto differente della principessa Disney.

Niente abito svolazzante che riduce i movimenti, ma un pantalone bianco. Anche il corpetto azzurro viene modificato per diventare più resistente, insieme a una corazza di pelle. Nella mano sinistra invece c'è una spada con lama nera, e a destra si vede un guanto placcato in ferro. Insomma, questo è un cosplay di Biancaneve guerriera e ben armata, come non si vedrà probabilmente mai nel mondo Disney.

Ecco invece un cosplay di Biancaneve normale come si vedeva nel film degli anni '30, mentre cambiando universo ecco un cosplay di Ariel sempre dal mondo Disney.