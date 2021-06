Una Biancaneve incantevole nel cosplay di Saya: la principessa Disney nella vita vera

Nel corso dei decenni, la Disney ha prodotto un grosso ammontare di pellicole. Dirette a un pubblico minorenne, le sue storie hanno narrato di eroi e principesse che sono entrati nel cuore degli appassionati di tutto il mondo. E una delle prime opere della casa del topo è stata Biancaneve e i Sette Nani, film del 1937.

Con quasi 100 anni sulle spalle, Biancaneve rimane uno dei film più famosi e apprezzati dal pubblico. Ispirata alle omonime fiabe del 1800, Biancaneve e i Sette Nani racconta la storia della principessa Disney, in fuga da una regina invidiosa e dai pericoli del mondo, salvandosi grazie all'aiuto dei sette nani del bosco. La regina riuscirà poi ad avvelenarla con una mela, ma grazie al bacio del principe tornerà in vita alla fine del film.

La versione disneyana è indubbiamente la più famosa e che ha fatto crescere generazioni di spettatori. Ora però vediamo Biancaneve in un cosplay molto realistico e affascinante messo in scena da Saya the Fox. La nota cosplayer ha deciso di riprendere il personaggio dei fratelli Grimm con cui è cresciuta e, con le foto in basso, ci mostra la sua creazione.

Anche Kida di Atlantis e Jasmine di Aladin hanno preso vita con dei cosplay a tema Disney.