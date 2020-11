Biden VS Trump diventa un anime: le elezioni USA viste dai giapponesi di TV

In questi giorni si sono tenuti le elezioni per il prossimo presidente degli Stati Uniti d'America. Come di consueto, le consultazioni sono partire il primo martedì dopo il primo lunedì di novembre, ma i risultati sono tardati ad arrivare a causa dell'elevato numero di voti arrivati via posta a causa del Coronavirus.

Giorno dopo giorno, tutti sono rimasti col fiato sospeso in attesa di scoprire chi sarebbe stato il nuovo presidente della nazione col PIL più alto al mondo. Joe Biden dei democratici contro il repubblicano e presidente uscente Donald Trump, anche il Giappone ha naturalmente seguito tutti gli aggiornamenti.

Con gli scrutini ancora in corso e i dati che venivano man mano dichiarati, nonostante i tentativi di Trump di scagliarsi contro possibili brogli, è stato finalmente eletto Joe Biden come presidente. Per annunciare la notizia, TV Asahi ha deciso di ricorrere a una versione anime di Biden VS Trump. Il popolare network nipponico ha infatti utilizzato l'illustrazione che vedete nel tweet in basso per comunicare le interruzioni dei programmi in corso e la diretta urgente in edizione straordinaria negli USA, in modo tale da poter seguire le dichiarazioni di Biden.

A sinistra vediamo Biden circondato dall'acqua, a destra invece c'è un Trump fiammeggiante. Lo stile sia dello sfondo che del cerchio al centro ricorda quello di Demon Slayer, anime diventato particolarmente popolare di recente. I giapponesi in un modo o nell'altro riescono sempre a mostrarci il loro mondo in versione animata.