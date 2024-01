Big 3 a confronto: chi è più forte tra Naruto, Rufy e Ichigo?

Nell'epoca d'oro dei battle-shonen, tre manga concorrevano per il titolo di miglior prodotto di Shonen Jump: Naruto, One Piece e Bleach. Il successo di queste opere dipende principalmente dai loro protagonisti carismatici, che hanno lasciato un segno indelebile nel cuore di intere generazioni di fan. Tuttavia, sorge spontaneo chiedersi chi sia effettivamente il più forte.

È normale che gli appassionati dei tre brand mettano a confronto i cosiddetti "livelli di potenza" dei personaggi principali delle opere con cui sono cresciuti, ma un fan in particolare, su X/Twitter, è stato in grado di calcolare la percentuale di vittorie di Naruto, Luffy e Ichigo.

Osservando i risultati dell'analisi di @justmeight, si comprende chi ne esce vincitore: Naruto. Anche Ichigo, che tornerà sui nostri schermi nella parte 3 di Bleach: Thousand-Year Blood War, si è difeso bene, arrivando secondo e lasciando l'ultimo posto al povero Rufy.

È bene sottolineare che non c'è grande differenza tra le percentuali, che trovate nel post in calce alla news. D'altro canto stiamo parlando dei protagonisti dei rispettivi manga ed anime: in un modo o nell'altro, insomma, tutti e tre devono trionfare nei propri scontri per far andare avanti la trama dell'opera di riferimento.

Inoltre, per offrire qualche ulteriore spunto di riflessione, il divario tra Naruto e gli altri due guerrieri potrebbe aumentare se si considera che sia Rufy che Ichigo sono stati sconfitti più volte da un singolo nemico prima di avere la meglio su di lui. Per esempio, Rufy, nell'Arco di Alabasta - che pure ci ha regalato una delle sue trasformazioni più potenti in One Piece - è stato battuto da Crocodile in più di un'occasione. Stesso discorso per Ichigo con Grimmjow nella saga degli Arrancar.

Purtroppo, non esistono risposte certe al confronto tra Rufy, Ichigo e Naruto, ma possiamo sperare che un giorno, magari lontano, venga realizzato un crossover tra i loro tre universi narrativi, come accadde in passato in uno dei filler più belli di One Piece, in cui il capitano dei Mugiwara si trovava a competere in forza con Goku di Dragon Ball e Toriko dell'omonimo manga. Cosa ne pensate del metodo di vittorie percentuali per decretare la forza dei protagonisti dei Big Three? Chi vincerebbe in uno scontro frontale? Ditecelo nei commenti!