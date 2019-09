Quali sono i Big Three dell'attuale generazione Weekly Shonen Jump?

Probabilmente, alcuni di voi ricorderanno bene il periodo nel quale Bleach, ONE PIECE e Naruto dominavano incontrastati sull'iconica rivista di Weekly Shonen Jump. Ma le cose, adesso, paiono essere cambiate con l'inevitabile fine dei due capisaldi di un'intera generazione. Quali sono i Big Three dell'attuale rivista?

Tra gli ex, ONE PIECE è l'unico manga che continua ancora la sua serializzazione, guardando dietro di sé nuove opere che iniziano e terminano durante il suo corso. La fine di Naruto e Bleach, e più avanti anche di Toriko, ha cambiato le sorti del magazine shonen più famoso in Giappone, costringendo l'editore Shuiesha ha ideare nuovi progetti che sostituissero quei manga storici della rivista.

Il nuovo formidabile trio, capitanato sempre dal capolavoro di Eichiro Oda, adesso è composto da Black Clover e My Hero Academia, quest'ultimo finalmente ritornato a dare luce agli Heroes. Rispettivamente Yuki Tabata e Kohei Horikoshi hanno ora l'arduo compito di portare avanti, grazie alla loro tenuta da serie longeve, la storia di Weekly Shonen Jump, continuando a realizzare una storia shonen dinamica e divertente, come il magazine ci ha abituati da tempo a questa parte. Ma a proposito di My Hero Academia e degli eventi succeduti recentemente, e se la fine del manga non fosse poi così lontana?

Siete d'accordo voi con la composizione dei nuovi Big Three? O ci vedreste meglio altri fumetti al posto di My Hero Academia e Black Clover al fianco di ONE PIECE? Fatecelo sapere con un commento qua sotto!