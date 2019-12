I Big Three e lo Shie Hassaikai, parte la battaglia in My Hero Academia 4x08

L'episodio "Go!" di settimana scorsa ha lasciato i fan di My Hero Academia stagione 4 con l'acquolina in bocca, visti i tanti sviluppi che stanno per arrivare. La caccia a Overhaul ha avuto finalmente inizio in modo ufficiale, con l'invasione degli eroi tra cui spicca anche Nighteye e tra cui non manca il protagonista Izuku Midoriya.

Naturalmente lo Shie Hassaikai di Overhaul non renderà le cose semplici ai protagonisti. Dopo aver fermato una porzione di nemici già al cancello di ingresso, il gruppo di Yakuza sta mettendo in atto altri piani per poter ridurre la forza del contingente nemico.

In My Hero Academia 4x08 vedremo uno dei Big Three, Tamaki Amajiki, al centro della scena. Nell'episodio che si intitola proprio "Suneater dei Big Three", si scoprono i retroscena dell'eroe che meno ha avuto spazio finora rispetto ai colleghi Mirio Togata e Nejre Hado. Come mostrato dall'anteprima, l'eroe di My Hero Academia dovrà affrontare un gruppo di criminali da solo nella puntata 8 della quarta stagione. Riuscirà a tener fede al proprio nome e dimostrarsi tra le promesse del mondo professionistico?

Dalle ore 20:00 l'episodio è disponibile su VVVVid con sottotitoli in italiano, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.