Billie Eilish, Lil Nas X e altre star diventano allenatori Pokémon in una splendida fanart

I Grammy Awards 2020 tenutosi pochi giorni fa allo Staples Center di Los Angeles, hanno premiato tanti esponenti di una nuova generazione musicale come Lizzo e Billie Eilish. Ovviamente non sono mancate le sorprese sul Red Carpet, dove tante star hanno sfoggiato ancora una volta dei look tanto incredibili quanto assurdi.

Ariana Grande ad esempio si è presentata in passerella con un pomposo abito italiano firmato Giambattista Valli, che per essere completato ha richiesto "appena" 200 ore di lavoro. Stessa situazione per i vari Billy Porter e Lil Nas X, entrambi in scena con dei vestiti quantomeno sgargianti, mentre la grande protagonista della serata Billie Eilish si è fatta notare per via del suo incredibile completo Gucci verde/nero.

I fan meno vicini al mondo della moda però sembrerebbero non aver apprezzato particolarmente queste curiose scelte stilistiche, come ci mostra l'esilarante fan art visibile in calce. L'utente Twitter @refrainbow infatti ha deciso di dare un nuovo look alle superstar, immaginandole come componenti dei Superquattro dei Grammy.

La fantastica citazione a Pokémon immagina Billie Eilish come un'allenatrice specializzata in tipo veleno, con al suo fianco un Muk in forma Alola. Lil Nas X è invece più indirizzato verso i Pokémon folletto ed è accompagnato da un Granbull, mentre Ariana Grande si affida allo spettro Dusknoir. Chiude i giochi Billy Porter, accompagnato da uno splendido Glaceon.

Lil Nas X in particolare non è nuovo a questo tipo di omaggi, ricorderete infatti che dopo gli American Music Awards 2019 venne paragonato ad un personaggio de Le Bizzarre Avventure di Jojo.

E voi cosa ne pensate? Quale dei quattro vi piace di più? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste appassionati di Pokémon poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata all'ultima grande aggiunta al team di Ash.