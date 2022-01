Birds of Prey, DC Comics anticipa il debutto di una formazione inedita

La sinossi di Batman: Urban Legends #14 pubblicata da DC Comics suggerisce l'arrivo di una nuova formazione delle Birds of Prey, il team di supereroine che, nel 2020, è stato al centro di un adattamento in live action (qui la nostra recensione di Birds of Prey). A quanto pare, il nuovo team sarà guidato da Lady Shiva e Katana.

La squadra delle Birds of Prey ha debuttato per la prima volta nel 1996 sulle pagine di Showcase ‘96 #3. In un modo o nell'altro, il team ha sempre visto la presenza di personaggi come Black Canary, Oracolo e Cacciatrice.



La nuova formazione delle Birds of Prey, sarà invece composta da Lady Shiva, Katana, Miracle Molly e Ghost. L'ingresso di Lady Shiva nel team è narrato nella storyline "One year later", mentre Katana ha fatto parte delle Birds of Prey sin dagli inizi del rilancio New 52. Miracle Molly e Ghost sono invece due personaggi relativamente nuovi, che finora non hanno avuto grossi legami con la squadra.



L'arrivo di questo nuovo roster di Birds of Prey potrebbe essere collegato all'annuncio della morte della Justice League. Il principale team di supereroi di casa DC comprende infatti anche Black Canary, eroina che figura nell'attuale formazione delle Birds of Prey e che presto, probabilmente, perderà la vita.



Batman: Urban Legends #14, scritto da Ryan Cady, Mark Russell, Vita Ayala e Che Grayson, e illustrato da Cam Smith, Trevor Scott, Belen Ortega, Nikola Cizmesija e Karl Mostert, verrà pubblicato negli Stati Uniti il 14 Aprile 2022. In calce, la cover dell'albo, a cura di Karl Mostert.