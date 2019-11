Birthday Wonderland approda in Italia su Amazon Prime Video

Come promesso al Lucca Comics & Games, Dynit ha finalmente rilasciato l'attesissima pellicola del regista Keiichi Hara, Birthday Wonderland, su Amazon Prime Video. In attesa dell'edizione home video, prepariamoci a immergerci nel nuovo coloratissimo "Paese delle Meraviglie".

La pellicola, accolta in anteprima con tiepido calore dalla critica, si prepara al riscatto mostrandosi finalmente al grande pubblico. La mossa nata dalla partner tra Dynit e Prime Video aggiunge uno dei lungometraggi più ambiziosi al catalogo legato all'animazione del colosso statunitense, confermando la reciproca volontà di ambedue le compagnie di puntare sul mercato dell'animazione.

A rendere speciale il lungometraggio dello studio Signal MD, senza alcun dubbio, è la mano di Ilya Kuvshinov al character design, artista estremamente popolare per l'inconfondibile stile che lo contraddistingue. La sua iconica tecnica, facilmente individuabile nei volti dei personaggi, si unisce a una componente artistica solidissima, arricchita da una palette di colori satura e viva.

La storia di Birthday Wonderland ruota attorno alle vicende di Akane che, pur di non andare a scuola il giorno prima del suo compleanno, si reca al negozio di un'amica di famiglia. Ed è proprio durante quest'occasione che la ragazza fa la conoscenza di un bizzarro alchimista, Hippocrates, vestito di tutto punto e in missione per salvare il mondo. Il buffo personaggio chiederà il supporto di Akane per dirigersi a Wonderland e aiutarlo nell'assurda impresa.