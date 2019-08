Le Bizzare Avventure di Jojo: Billie Ellish si mostra in un Outfit della serie

La serie de le Bizzarre Avventure di JoJo si è sempre contraddistinta per uno stile unico e affascinante, che ha consacrato Hiroiko Araki come un artista con la A maiuscola. Perfino la celebre cantante Billie Ellish è stata attirata dall'arte della serie, come dimostra l'outfit che ha ha indossato in una foto.

Billie Ellish è una delle cantanti più famose del momento, e in poco tempo è riuscita formare una nutrita schiera di fan che apprezza le sue canzoni e il suo stile bizzarro. Recentemente la performer è stata immortalata in una foto mentre era vestita con un abbigliamento di JoJo.

La foto è stata condivisa su Twitter dall'utente Goat Jack, e vede la cantante agghindata con una giacca bianca a maniche lunghe con sopra un disegno a colori di Dio. I fan hanno iniziato subito a fare congetture sui gusti della cantante, chiedendosi se fosse un otaku appassionata di anime e manga, in particolare della serie di Araki.



Questa convinzione era rinforzata da una particolare acconciatura che la cantante aveva sfoggiato un po' di tempo fa, piuttosto simile a quella di Jolyne Kujo. A questo punto i fan hanno cercato conferma a questa convinzione interpellando Billie Ellish su Instagram, ma la risposta della cantante è stata negativa, poiché ha affermato di non conoscere l'opera in questione, dicendo di non sapere neanche di cosa si tratti.



Probabilmente l'artista è stata rapita dall'estetica della maglietta e nient'altro, tuttavia è una conferma di come lo stile di Araki possa essere apprezzato anche da chi è estraneo alla vicende della serie. Un fan ha immaginato i protagonisti in stile Lego. E' stata svelata la data di debutto del nuovo OAV.