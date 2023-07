Le Bizzarre Avventure di Indiana Jojones in questa divertente fan art con Jotaro-Indiana

La fantasia degli appassionati talvolta va oltre ogni immaginazione. Gli universi si mescolano, si uniscono, si sovrappongono, si incontrano in disegni, video e realizzazioni di vario genere. È ciò che è successo a Le Bizzarre Avventure di Jojo e a Indiana Jones grazie all'immaginazione del fan Tacue.

Jotaro Kujo è un personaggio principale nella serie manga e anime Le Bizzarre Avventure di Jojo creata da Hirohiko Araki negli anni '80 e ancora in corso su Ultra Jump con la nona serie Jojolands. È il protagonista della terza parte della serie, Stardust Crusaders, nonché una figura iconica dell'intero franchise, essendo il protagonista apparso di più in tutta la serie, con comparse anche nella quarta, nella quinta e nella sesta generazione di Jojo.

Jotaro è un giovane studente di liceo con una personalità calma e distante. È noto per il suo caratteristico abbigliamento composto da una giacca di pelle, un cappello a tesa larga e gli occhiali da sole. Amante dell'avventura, è uno dei crociati che si avviano dal Giappone verso l'Egitto per andare a uccidere Dio Brando, ritornato in vita.

Indiana Jones è invece un personaggio iconico dei film di avventura creati da George Lucas e Steven Spielberg, ora tornato con il film Indiana Jones e il Quadrante del Destino. È un professore di archeologia appassionato che si trasforma in un cacciatore di tesori e avventuriero. Indiana Jones è noto per il suo cappello fedora, la sua frusta e il suo senso dell'avventura. Come Jotaro, Indiana Jones è un personaggio con una personalità decisa e un atteggiamento rilassato. Entrambi i personaggi si trovano spesso a combattere contro nemici potenti e a risolvere enigmi complicati per raggiungere i loro obiettivi.

Eppure, i due universi non sono in comune, se non fosse altro che Tacue ha creato una fan art dove Jotaro Kujo diventa Indiana Jones. L'ultima crociata, terzo film dell'archeologo, diventa il film di Jotaro, con Indiana Jotaro affiancato dal fido nonno Joseph Joestar, che prende il posto del padre di Indy, interpretato da Sean Connery. Un modo sicuramente simpatico di unire i due personaggi.