Le Bizzarre Avventure di JoJo, 3 personaggi che hanno ingannato la morte

Nell'universo di Jojo Araki ha inserito molti personaggi unici, ben caratterizzati, e con poteri straordinariamente fantasiosi. Capacità che però, almeno nella maggior parte dei casi, non hanno consentito al personaggio di turno di sopravvivere, mentre alcuni tra i villain e i protagonisti più iconici sono persino riusciti a ingannare la morte.

Ecco, dunque, i tre personaggi che hanno raggirato la morte nelle maniere più impensabili e curiose dell’intera storia delle bizzarre avventure della famiglia Joestar. Saranno presenti spoiler.

Iniziamo da Bruno Bucciarati, ex membro di Passione, passato successivamente dalla parte dei protagonisti per aver scoperto le reali intenzioni del boss Diavolo, cercando di prendere il suo posto. Ovviamente, la superiorità di Diavolo e del suo Stand, King Crimson, ha lasciato Bruno in condizioni pietose, con gran parte degli organi vitali distrutti, ed è stato solo grazie all’intervento di Gold Experience di Giorno e alla sua immensa forza di volontà che è riuscito a sopravvivere.

Passiamo a Dio Brando, l’antagonista per eccellenza dell’opera di Araki, diventato prima un vampiro dai poteri terribili, per poi tornare molti anni dopo a tormentare Jotaro Kujo e compagni come un grande utilizzatore di Stand. Alla fine di Phantom Blood, però, Jonathan riuscì a decapitarlo attraverso la tecnica dei cerchi concentrici, ma le abilità vampiriche permisero a Dio di sopravvivere, e successivamente uccidere il suo assassino per poi prendere possesso del suo corpo attaccandovi la propria testa. Un modo interessante e raccapricciante per sopravvivere.

Infine, arriviamo a Giorno Giovanna, figlio di Dio Brando, e che sarebbe morto svariate volte nel corso di Vento Aureo se non fosse stato per il suo Stand, Gold Experience, in grado di garantirgli una capacità rigenerativa straordinaria. Inoltre, nello scontro con Diavolo e King Crimson, Giorno è riuscito a far evolvere il proprio Stand, riuscendo così ad evitare il piano dell’antagonista di ucciderlo per averlo lasciato letteralmente senza il cuore.

In conclusione, ricordiamo che Araki è tornato a disegnare Jonathan e Dio Brando nelle illustrazioni promozionali del musical su Jojo.