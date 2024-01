Le Bizzarre Avventure di JoJo, i 5 villain migliori dell'opera

Hirohiko Araki ha saputo sempre innovarsi nel corso degli oltre quarant’anni di pubblicazione di Le Bizzarre Avventure di Jojo non solo dal punto di vista meramente stilistico, ma anche introducendo personaggi sempre originali, con capacità uniche e interessanti, e alcuni villain temibili e ben caratterizzati.

Lanciamoci quindi in una top 5 degli antagonisti migliori delle disavventure generazionali con protagonisti membri e discendenti della famiglia Joestar. In quinta posizione troviamo Cioccolata dell’unità speciale incontrata nella quinta parte della serie, Vento Aureo. Cioccolata rappresenta uno dei migliori e più letali sottoposti di Diavolo, brutale e disturbante nei modi raccapriccianti in cui riesce a sovrastare gli avversari. Grazie al suo Stand Green Day colpisce attraverso delle spore velenose e nocive, che hanno un effetto debilitante sugli organismi.

Facciamo un salto in avanti, o in un’altra dimensione, per Toru di JoJolion. L’ottava parte è attualmente la più longeva dell’opera di Araki, e ha posto i protagonisti contro un avversario assurdo: il Karma. Toru, infatti, può vantare uno degli Stand più inarrestabili della serie: Wonder of U, in grado di infliggere calamità karmiche a chiunque cerchi di prendersela con Toru. Inoltre, proprio l’attivazione del potere dello Stand garantisce al villain una protezione incredibile.

Torniamo indietro con Enrico Pucci di Stone Ocean, determinato a raggiungere il Paradiso, e in possesso dello Stand Whitesnake col quale riesce a sottrarre ricordi e poteri agli avversari. Attraverso questa capacità, poi, lo Stand si tramuterà in Made in Heaven, in grado di accelerare il tempo al punto da far rinascere l’universo in maniera differente, e creando parte delle ambientazioni in cui sono ambientate le storie di Steel Ball Run, JoJolion e JOJOLands.

Rispostiamoci agli eventi di Vento Aureo per decretare Diavolo, leader dell’organizzazione criminale Passione, e in possesso di un altro degli Stand più potenti dell’opera: King Crimson. Attraverso le sue capacità, infatti, Diavolo riesce ad eliminare frazioni di tempo, in cui però lui è l’unico libero di agire. Ciò causa, inevitabilmente, una profonda confusione negli avversari, i quali ricevono colpi senza nemmeno accorgersene.

Infine, il titolo di miglior antagonista di Jojo va a Dio Brando. Era inevitabile che un personaggio del suo calibro, abile a adattarsi di generazione in generazione a nuove strategie, prima tramutandosi in vampiro e poi diventando un utilizzatore di Stand, nonché carismatico e con molti uomini pronti a seguirlo arrivasse in prima posizione. Ancora oggi, pur essendo assente dalla terza parte, Stardust Crusaders, e avendo agito in maniera indiretta nella quinta e sesta parte, Dio Brando resta l’emblema della malvagità di Jojo.

In conclusione, ecco quali sono i migliori Stand di Le Bizzarre Avventure di Jojo. Siete d’accordo con questa classifica dei migliori villain di Jojo? Fatecelo sapere nei commenti.