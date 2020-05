Le Bizzarre Avventure di JoJo: un angelico Bruno prende forma in questo cosplay

Seppur con le sue difficoltà, l'epopea de Le Bizzarre Avventure di JoJo è riuscita a guadagnarsi un'enorme attenzione da parte del pubblico, il tutto sia attraverso la produzione cartacea che tramite l'adattamento animato, con milioni di lettori e spettatori oramai sparsi in ogni angolo del mondo.

Tra i tantissimi fan dell'opera, ve ne sono molti che nel corso di questi lunghi anni si sono lasciati andare in una miriade di cosplay e fanart di grandissima qualità dedicati ai loro personaggi preferiti. Ebbene, giusto recentemente è stato il famoso cosplayer Masala_Tree ad aver saputo far parlare di sé grazie a un magnifico cosplay a tema Le Bizzarre Avventure di JoJo Vento Auro e specificatamente dedicato a Bruno Bucciarati.

Andando più nello specifico, l'uomo ha condiviso sul suo profilo Instagram un'immagine - che voi potete visionare a fondo news - raffigurante il suo ultimo lavoro, con un "angelico" Bruno messo perfettamente in posa per l'occasione. L'attenzione nella ricreazione dello stile e del vestiario è stata a dir poco certosina, un lavoro di gran livello che come facilmente immaginabile è velocemente riuscito a ottenere gli elogi di numerosissimi utenti.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che in questi ultimi giorni l'amato Giorno de Le Bizzarre Avventure di JoJo Vento Auro è stato immaginato con lo stile di Wind Waker.