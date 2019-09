Le bizzarre avventure di JoJo: l'animation director è stato finalmente pagato

Come probabilmente ricorderete, nel corso di questi ultimi giorni affatto assai parlare un preoccupante tweet pubblicato da Kohei Ashiya, animation director de Le bizzarre avventure di JoJo: Vento Aureo, in cui l'artista aveva fatto sapere di non essere stato ancora pagato per il suo lavoro.

Considerando che l'episodio finale dell'ultima stagione è stato pubblicato oltre due mesi fa, e facile capire la preoccupazione che ha colto l'uomo, il quale ha però saputo generare una vera e propria onda anomala da parte dei fan, i quali si sono mossi in suo supporto. Ebbene, Ashiya ha recentemente annunciato di essere stato finalmente pagato per il suo lavoro, una notizia che i fan hanno accolto a braccia aperte.

Andando più nel dettaglio, Ashiya ha spiegato di aver lavorato a Le Bizarre Adventure di JoJo sin dalle prime stagioni senza aver riscontrato alcun problema con i pagamenti, una situazione che però è andata a incrinarsi con la realizzazione Vento Aureo. La produzione aveva infatti una configurazione diversa rispetto al solito e le pratiche burocratiche dovevano essere archiviate con particolari metologie non meglio specificate da parte di un agente intermediario affinché le sue fatture venissero pagate. L'uomo ha spiegato di non essersi dimenticato di dover presentare le sue fatture, quanto piuttosto che la società di produzione stessa non gli avesse spiegato la procedura corretta per archiviare la fattura.

Fortunatamente, Ashiya ha affermato di essersi rapidamente messo in contatto con uno dei producer e di aver così ricevuto il suo compenso. Tuttavia, l'artista ci ha anche tenuto a precisare di non aver ricevuto alcun contratto che delineasse suddette procedure mai viste prima per nessun'altra produzione a cui aveva precedentemente lavorato. Quindi tutto è bene ciò che finisce bene? Forse no, visto che Ashiya ha anche palesato una certa preoccupazione sul suo futuro con la serie, non essendo stato ancora invitato a lavorare sul nuovo arco narrativo "Kishibe Rohan", progetto i cui lavori sono però già in corso.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, Le bizzarre avventure di JoJo è un manga scritto e disegnato da Hirohiko Araki, pubblicato in Giappone dal 1987 sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha e dal 2005 sul mensile Ultra Jump. La pubblicazione sul suolo italiano è avvenuta grazie alla Star Comics dal 1993. L'autore è attualmente al lavoro sull'ottava serie, JoJolion. Il manga è stato inoltre anche adattato in due serie di OAV complementari, realizzate tra il 1993 e il 2002, il tutto per un totale di 13 episodi incentrati sulla terza serie. Nell'ottobre 2012 è invece cominciata una serie anime che sta lentamente adattando tutte le stagioni dell'opera cartacea, attualmente arrivata sino al quinto arco narrativo.

L'opera ha visto il sopraggiungere di enormi elogi dal pubblico, il quale ha infatti apprezzato la fedeltà della serie al manga. L'opera si concentra sulle peculiari vicende della famiglia Joestar, lì dove ognuna delle otto serie è incentrata sulle avventure di uno dei suoi discendenti e, conseguentemente, presenta setting storici completamente diversi. Tutti i protagonisti, inoltre, ottengono in una maniera o nell'altra il nomignolo "JoJo".