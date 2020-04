Le Bizzarre Avventure di JoJo: Animatore festeggia con uno sketch il compleanno di Giorno

Personaggi dall'incredibile carisma mescolati a uno stile tanto caratteristico quanto riuscito rappresentano le punte di diamante per Le Bizzarre Avventure di JoJo, l'epopea concretizzatasi grazie al duro lavoro di Hirohiko Araki che dopo il sopraggiungere del manga ha anche visto l'arrivo di un apprezzatissimo adattamento animato.

Parlando dei personaggi, è indubbio che tutti i volti presentatisi nel corso della serie siano riusciti ad imprimersi con forza nei cuori e nelle menti del pubblico, come testimoniato dagli innumerevoli lavori home made portati alla luce dai fan. Protagonisti e Villain sono sempre stati capaci di conquistare la luce dei riflettori grazie alle proprie peculiari personalità, e recentemente la community ha festeggiato il compleanno di Giorno.

Il protagonista di Vento Aureo ha infatti compiuto gli anni questo 16 aprile e il pubblico ha approfittato dell'occasione per tornare a elogiare la serie sui social. Tra i tanti, però, è apparso anche Kohei Ashiya, animatore che ha lavorato alla serie e che ha deciso di regalare al pubblico uno splendido sketch - visionabile scorrendo a fondo news - dedicato all'opera e in cui sono raffigurati i tanti personaggi visti in Vento Aureo, con Giorgio che ovviamente appare in primo piano.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione dell'anime Le Bizzarre Avventure di JoJo Vento Aureo.