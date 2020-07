Le Bizzarre Avventure di Jojo, un animatore rivela: 'Netflix ha raddoppiato i budget'

L'approdo di Netflix nell'industria dell'animazione ha apportato grossi cambiamenti al settore, soprattutto dal fronte economico. Ad ogni modo, pare che neanche il colosso americano sia riuscito a risolvere la crisi salariale che sta sconvolgendo l'intero mercato nipponico. A rivelarlo è un animatore de Le Bizzarre Avventure di Jojo Parte 4.

Mentre l'intera community resta in attesa di novità per l'adattamento anime di Vento Aureo, in rete gli animatori continuano a iniettare voci di corridoio e curiosità in merito al settore. L'ultima novità dall'industria arriva proprio da Terumi Nishii, animatore veterano nonché character designer di Diamon is Unbreakable. Quest'ultimo, infatti, è stato recentemente intervistato da itmedia.co, noto portale nipponico, in merito all'influenza di Netflix nel mercato anime.

Nishii, dunque, ha rivelato che il colosso statunitense ha effettivamente apportato modifiche sensibili alle proprie produzioni, raddoppiando il budget in molti casi. Tuttavia, l'aumento non ha toccato la parte più debole del settore, ovvero i salari degli animatori che risultano dunque invariati e tuttora ancorati a stipendi particolarmente bassi. Una notizia spiacevole che conferma il presentimento di molti animatori veterani che preannunciavano nessun cambiamento radicale per l'industria anche con l'approdo di colossi streaming stranieri.

