Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean: l'anime è ufficiale, arriva la parte 6

Era nell'aria, mancava solo l'ufficialità che alla fine è arrivata: Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean riceverà un adattamento animato che proseguirà il progetto televisivo a cura di David Production. Per l'occasione è stato inoltre mostrato un primo teaser trailer promozionale di annuncio.

Già nella giornata di ieri era trapelato il dominio ufficiale del progetto della Parte 6 di Jojo, leak che aveva scatenato le ipotesi dei fan in merito all'evento tenutosi questa mattina in live. Certo, la presentazione in streaming è stata sommersa dalle polemiche, in particolare da parte dello staff de Le Bizzarre Avventure di Jojo esasperato dagli utenti che, seppur pagando il ticket per entrare nella diretta, registravano il proprio schermo caricandolo illegalmente online, fenomeno che rischiava di mettere in discussione la buona riuscita dell'annuncio dell'adattamento anime della Parte 6.

Ad ogni modo, finalmente Stone Ocean riceverà la sua agognata trasposizione televisiva anche se la data d'uscita non è stata ancora confermata. Potete comunque ingannare l'attesa con il teaser trailer allegato in calce alla notizia. La parte 6 di Jojo, ambientata 10 anni dopo Vento Aureo, segue le vicende di Joylne Cujoh che finisce in prigione a seguito di un crimine che non ha mai commesso.

E voi, invece, vi aspettavate la conferma ufficiale in occasione dell'evento speciale dedicato al gioiellino di Hirohiko Araki? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.