Le bizzarre avventure di JoJo: annunciata una linea di scarpe a tema

Nel corso della giornata odierna, è stato ufficialmente annunciato che i personaggi di Yoshikage Kira e Rohan Kishibe - entrambi provenienti dalla famosissima opera Le bizzarre avventure di JoJo - sono diventati i modelli prediletti per una nuova linea di scarpe della Converse All Star 100

L'idea dev'essere stata vista molto di buon occhio da parte del pubblico, visto e considerato che molte paia di scarpe sono già sold-out. Ogni paia costa 23.760 yen (tasse incluse) ed è disponibile in diverse misure. I preordini sono iniziati il 3 giugno 2019 mentre la spedizione dei prodotti in questione dovrebbe avere inizio a settembre 2019.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, Le bizzarre avventure di JoJo - di cui recentemente sono stati rilasciati nuovi aggiornamenti - è un manga scritto e disegnato da Hirohiko Araki, pubblicato in Giappone dal 1987 sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha e dal 2005 sul mensile Ultra Jump. La pubblicazione sul suolo italiano è avvenuta grazie alla Star Comics dal 1993. L'autore è attualmente al lavoro sull'ottava serie, JoJolion.

Il manga è stato anche adattato in due serie di OAV complementari, realizzate tra il 1993 e il 2002, per un totale di 13 episodi, tutti incentrati sulla terza serie. Nell'ottobre 2012 è invece cominciata una serie anime che sta adattando tutte le stagioni, attualmente arrivata sino al quinto arco narrativo.

L'opera si concentra sulle vicende della famiglia Joestar, lì dove ognuna delle otto serie è incentrata sulle avventure di uno dei suoi discendenti e, conseguentemente, presenta setting storici completamente diversi. Tutti i protagonisti ottengono in una maniera o nell'altra il nomignolo "JoJo".