Le Bizzarre Avventure di Jojo: apre l'account Instagram ufficiale dedicato a Stone Ocean

L'evento Joestar: The Inherited Soul ha confermato la produzione della tanto attesa trasposizione animata di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean, sesta parte della storia creata da Hirohiko Araki che avrà come protagonista la giovane Jolyne Kujo, figlia di Jotaro, e per celebrare l'annuncio è stato aperto l'account Instagram ufficiale.

Per quanto la community sia rimasta felicemente sorpresa da questo annuncio, e dal ritorno di David Productions alla resa delle animazioni, come è stato per le scorse stagioni, non è stato ancora definito un periodo di uscita preciso in cui gli spettatori potranno finalmente seguire l'avventura di Jolyne.

Tuttavia per aumentare le aspettative dei fan è stato di recente aperto l'account Instagram ufficiale di Stone Ocean, dove è stata pubblicata l'illustrazione promozionale che potete vedere nel post riportato in calce, dove appare Jolyne con il design che molto probabilmente vedremo nella serie. Oltre a ribadire l'ufficialità della nuova stagione, e all'enigmatica frase "Potete sentire il battito delle ali di una farfalla?", nella sezione sotto la foto è stato anche nuovamente confermato che a dare la voce alla protagonista sarà la doppiatrice Fairouz Ai.

Ricordiamo che in Stone Ocean rivedremo uno storico avversario della famiglia Joestar, e vi lasciamo agli Stand più importanti che incontreremo durante la storia di Jolyne Kujo.