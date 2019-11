Le Bizzarre Avventure di JoJo: Araki rivela un curioso dettaglio sullo stand di Dio

Hiroiko Araki è stato uno degli ospiti più illustri del Lucca Comics and Games, dove ha dibattuto a lungo della sua opera, Le Bizzarre Avventure di JoJo, rivelando alla stampa e ai presenti curiosità e dettagli inediti su di essa.

Nel mezzo della chiacchierata, Araki ha precisato un dettaglio molto importante riguardo allo Stand di Dio, affermando che sarebbe in grado di sopravvivere anche nel momento in cui il tempo è fermo. Lo Stand è famoso per utilizzare questa tecnica e colpire più nemici possibili, arrecandogli dei danni mortali.

Tuttavia i fan si sono sempre chiesti come facesse a sopravvivere dopo aver arrestato il tempo, finalmente abbiamo una risposta, fornitaci dall'utente Twitter omitaichi, il quale era presente in fiera:

"Araki ha dichiarato che "The World" è in grado di respirare quando il tempo è fermo grazie alle bombole d'ossigeno collocate sulla sua spina dorsale!

Quindi, se anche voi siete tra coloro che si sono sempre interrogati su questa curiosità, ora non avrete più dubbi vista la chiara risposta del sensei. La sua delucidazione ci conferma, se ce ne fosse bisogno, quanto il lavoro del mangaka non risparmi alcun dettaglio, preoccupandosi di contestualizzare ogni minimo particolare dei suoi personaggi.

