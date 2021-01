Le Bizzarre Avventure di Jojo: potrebbe arrivare l'anime di Purple Haze Feedback

L’ultima serie spin-off de Le Bizzarre Avventure di Jojo, Così Parlò Rohan Kishibe, arriverà su Netflix il 28 febbraio. Uno degli animatori della David Production, responsabile delle scorse stagioni della serie, ha parlato dell’arrivo di un nuovo spin off del franchise, Puple Haze Feedback.

Il potenziale adattamento animato seguirebbe le avventure di uno dei personaggi di supporto, Fugo, proveniente dalla serie Vento Aureo, e del suo potente stand Purple Haze, cancellato dalla serie perché troppo potente!

In Le Bizzarre Avventure di Jojo: Purple Haze Feedback, la storia segue le avventure del membro della gang che non ha seguito i suoi compagni nella battaglia contro Diavolo, alcuni mesi dopo la fine della serie animata.

Rilasciata nel 2011, la storia si concentra sul nuovo ruolo assegnato a Fugo all’interno della banda della Passione, ora capitanata da Giorno Giovanna e il suo fedele compagno Guido Mista. I due chiedono a Fugo di eliminare alcuni target come prova di fedeltà. Mentre non c’è certezza dell’arrivo dell’adattamento animato di Purple Haze Feedback, uno degli animatori della serie, Kohei Ashiya, ha condiviso un aneddoto davvero esilarante.

In una recente intervista, Kohei Ashiya ha detto dichiarato che: “Non c’è niente di confermato ma ha condiviso una bella storia quando è stato annunciato il nuovissimo OAV Così Parlò Rohan Kishibe, c’è stata una conferenza stampa con il cast di Vento Aureo, il doppiatore di Fugo era confuso perché non era stato annunciato Purple Haze Feedback, e ha detto che sarebbe disponibile a farlo in ogni momento. Mi ricordo che in Giappone Purple Haze Feedback è molto amato, quindi c’è possibilità di vederlo animato un giorno?”

In attesa di notizie su Purple Haze Feedback, l'OAV di Jojo Così Parlò Rohan Kishibe arriva su Netflix il 18 febbraio, e uno degli animatori della serie ha dedicato un disegno al protagonista Rohan.