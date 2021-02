Le Bizzarre Avventure di Jojo: in arrivo il più grande evento a tema Jojo

Da quando è stato annunciato l’anno scorso, i fan stanno aspettando impazienti l’arrivo del prossimo grande evento a tema Le Bizzarre Avventure di Jojo, Joestar the Inherited Soul. Questo evento potrebbe essere il momento giusto per annunciare la data di uscita della sesta stagione dell’anime!

Sul sito ufficiale dell’evento possiamo leggere “biggest event of the series”, ovvero “l’evento più importante a tema Jojo”. La sesta stagione di Le Bizzarre Avventure di Jojo, Stone Ocean, è in produzione sotto le abili mani della David Production, che porteranno sui nostri schermi le avventure della giovane Jolyne Kujo.

I fan dell’opera del genio Hirohiko Araki non dovranno aspettare molto prima di poter lasciarsi catturare di nuovo da un adattamento animato a tema Jojo. Infatti, il 18 febbraio approderà sulla piattaforma Netflix l’oav della serie spin-off Così Parlò Rohan Kishibe, che ha come protagonista il mangaka apparso nella quarta stagione dell’anime, Diamond is Unbreakable. La mini serie segue le vicende riguardanti il mangaka Rohan Kishibe che comanda lo stand Heaven’s Door, e dei loro incontri con altri strani stand e i loro user.

L’utente Twitter Julien Forts ha condiviso un post, dandoci degli indizi sul prossimo evento “Joestar The Inherited Soul” che a quanto pare sarà il più grande evento a tema Jojo mai visto prima. Probabilmente verranno rivelati dettagli sul futuro della serie, del brand e della stirpe dei Joestar.

Mentre molti credono che questo evento confermerà in maniera ufficiale che la sesta stagione è in produzione, altri credono che potrebbe essere annunciato Purple Haze Feedback, uno spin-off di Vento Aureo molto amato in Giappone con protagonista Pannacotta Fugo. Fugo è stato l’unico membro della gang di Giorno a non partecipare alla battaglia contro Diavolo. In questo modo Fugo si è salvato la pelle ma si è giocato la fiducia dei suoi compagni.