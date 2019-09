Le Bizzarre Avventure di JoJo: in arrivo un Nendoroid dedicato a Dio!

Buone notizie per tutti i fan de Le Bizzarre Avventure di Jojo perché Dio Brando, il più grande antagonista dell'intera serie di Hirohiko Araki, sbarcherà presto nei mercati internazionali con un bellissimo Nendoroid.

Per chi non li conoscesse, i Nendoroid sono delle piccole riproduzioni di anime e manga messe in commercio dall'azienda giapponese Good Smile Company a partire dal 2006. Le action figure sono alte circa dieci centimetri e mostrano il corpo del personaggio in versione chibi o super deformed. Tutte le parti del corpo di un Nendoroid sono interscambiabili, in questo modo i giocattoli consentono di far assumere al personaggio espressioni e posture diverse.

Come potete osservare cliccando sopra il link in calce, il pupazzetto è stato dipinto a mano e sarà disponibile a partire dal prossimo 17 settembre. Il prezzo di lancio sarà di 4630 yen (circa 40 euro), tasse escluse.

Con questo pezzo da collezione, i prodotti della Good Smile Company dedicati all'Universo di Hirohiko Araki sono diventati cinque. Oltre a Dio infatti, rimangono disponibili i Nendoroid di Giorno Giovanna, Bruno Bucciarati, Jotaro Kujo e Noriaki Kakyon.

E voi cosa ne pensate? State valutando l'acquisto? Fatecelo sapere nei commenti! Ed a proposito di Jojo, avete dato un'occhiata a questo splendido cosplay di Dio? Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto non perdete l'occasione di dare un'occhiata all'esilarante costume di questo fan!