Le Bizzarre Avventure di JoJo: in arrivo una serie tv live-action su Rohan Kishibe

Poche ore fa, l'emittente tv giapponese NHK ha annunciato l'imminente uscita di una miniserie live-action incentrata su Rohan Kishibe, personaggio de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Diamond is Unbreakable e protagonista dello spin-off Così parlò Rohan Kishibe. La miniserie sarà un adattamento di quest'ultimo, scritto da Hiroiko Araki nel 2013.

La serie tv sarà composta da tre episodi, trasmessi sui canali NHK rispettivamente il 28, 29 e 30 dicembre 2020. Trattandosi di una miniserie, la terza ed ultima puntata chiuderà definitivamente la storia.

Issei Takahashi interpreta il protagonista Rohan Kishibe, mentre il resto del cast vede la partecipazione di Marie Iitoyo (nei panni di Kyoka Izumi), Fuga Shibazaki (Ikkyu), Mirai Moriyama (Jugo Shishi), Kumi Takiuchi (Mai Katahira) e Tomoya Nakamura (Taro Hirai).

Lo spin-off scritto da Hiroiko Araki conta nove capitoli autoconclusivi e la serie, diretta dal talentuoso Kazutaka Watanabe, ne adatterà tre: Il villaggio dei milionari, Kushagara (scritto da Ballad Kitaguni) e DNA. Per il momento non è stato rivelato nulla riguardo ad una possibile uscita in occidente.

E voi cosa ne pensate? Recupererete questo live-action? Fatecelo sapere con un commento! Sempre a proposito di live-action, poi, vi ricordiamo che poco tempo fa è stato annunciato l'arrivo di due nuove serie dedicate a One Punch-Man e Steins;Gate.