Le Bizzarre Avventure di Jojo: un artwork ritrae uno dei momenti più tristi della serie

In diverse occasioni, l’opera nata dalla mente di Hirohiko Araki, Le bizzarre avventure di Jojo è stata capace di sorprendere i fan, sia positivamente che negativamente. A sottolineare questo senso di ignoto hanno sicuramente contribuito le decine di Stand, introdotti a partire dalla terza serie dedicata alle avventure di Jotaro Kujo.

Nonostante sia considerato uno degli shonen più vicini al significato del termine, numerosi eventi, riguardanti i personaggi principali, hanno portato un senso di drammaticità e tristezza molto particolare. Tutte le stagioni sono infatti segnate dalla morte di almeno un personaggio principale, come ad esempio la morte di Kakyoin in Stardust Crusaders.

Un fan ha deciso di ricreare uno dei momenti più importanti della serie, con lo splendido e realistico artwork che potete trovare in fondo alla pagina. L’utente @YellowCakeCreations ha condiviso su Instagram la rappresentazione degli ultimi attimi di vita del giovane Kakyoin, sconfitto durante la battaglia finale contro Dio Brando.

Prima di morire tuttavia Kakyoin è riuscito a comunicare ai suoi compagni la sua intuizione riguardo lo stand di Dio, The World. Dopo aver compreso come Dio Brando lo avesse preso in giro il liceale ha deciso di seguire Jotaro e i suoi alleati nel pericoloso viaggio dal Giappone all’Egitto, con l’obiettivo di salvare la madre del giovane Joestar.

Grazie al suo Hierophant Green, Kakyoin si è dimostrato un abile combattente, in grado di sconfiggere numerosi Stand avversari, e in numerose occasioni anche un ragazzo pronto a dare la vita per proteggere i suoi amici e compagni. Di fronte al potere incredibile di Dio Brando tuttavia, non è riuscito a fare nulla, ma è anche grazie alle sue osservazioni che Jotaro riuscirà a sconfiggere la nemesi per eccellenza della famiglia Joestar.

Ricordiamo che recentemente la casa editrice Star Comics ha pubblicato il primo volume della linea Jojonium, che ripercorrerà tutte le avventure della famiglia Joestar a partire dall'iconica Phantom Blood.