Le Bizzarre avventure di Jojo: un bellissimo cosplay di Jolyne Kujo

In attesa della sesta stagione di le bizzarre avventure di Jojo una cosplayer ha deciso di omaggiare la prossima protagonista del celebre franchise. Leggiamo insieme i dettagli.

La quinta serie di “le bizzarre avventure di Jojo si è conclusa da poco, e potete trovare la recensione di le bizzarre avventure di Jojo: Vento Aureo, lasciando i fan con il dubbio di quando verrà annunciata la prossima stagione del franchise, ovvero Stone Ocean. La storia segue la figlia di Jotaro Kujo, Jolyne Kujo, nei suoi tentativi di evasione dalla prigione di massima sicurezza della Florida, dopo essere stata accusata di un crimine che non aveva commesso. Come successo nei tre archi narrativi precedenti, Jolyne incontra vari nemici portatori di Stand nel corso delle sue avventure e una cosplayer ha deciso di portare in vita la protagonista.

L' utente HimboJoseph ha postato sul suo account Twitter l’immagine di un fantastico cosplay, che potete trovare in calce alla notizia, che mostra lo stile di Jolyne Kujo, che i fan dell’anime sperano di vedere molto presto, nonostante le vaghe dichiarazioni dei produttori sulla sesta stagione.

Jolyne ha una personalità unica, come gli altri protagonisti venuti prima di lei, forse molto simile a quella di Joseph Joestar, suo bisnonno e protagonista dell’arco narrativo di Battle Tendency, apparso al fianco del nipote in Stardust Crusaders e anche in Diamond is Unbreakable. La sua attitudine fredda e distaccata si addice alla sua situazione, dato che è stata incarcerata per un omicidio che non ha commesso, grazie all’avvocato del suo ragazzo, e con la prospettiva di passare decenni in prigione.

La figlia di Jotaro ha, come il padre all’inizio della terza serie, un’abilità segreta e latente, e la scopre grazie ad un amuleto, lasciotole proprio da Jotaro, contente una freccia, in inglese “Requiem Arrow”, tramite il quale si risveglierà lo stand di Jolyne. Lo stand Stone Free è in grado di dividersi in numerosi fili, così come la sua portatrice, rendendole possibile la mobilità all’interno di un carcere di massima sicurezza.

Ricordiamo che le prime cinque stagioni di Le bizzarre avventure di Jojo sono disponibili su Crunchyroll e VVVVID.