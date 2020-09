Le Bizzarre Avventure di JoJo: a breve un importante annuncio, di cosa si tratta?

Dalla fine di Vento Aureo i fan dell'opera di Hirohiko Araki hanno chiesto incessantemente l'arrivo di una nuova stagione animata, la sesta. Dopo un lungo silenzio, a quanto pare alla data di uscita di Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean manca ormai pochissimo.

Nuove informazioni sull'anime di Le Bizzarre Avventure di JoJo sono arrivate dopo l'apertura di un nuovo dominio web in Giappone. La pagina è emersa a inizio settimana e la schermata iniziale è dedicata a tutto ciò che riguarda il manga di Araki. A quanto pare, il sito web sembra essere stato lanciato per inaugurare un imminente evento di Le Bizzarre Avventure di JoJo. Aprendo il portale, infatti, compariva una pubblicità, ora prontamente cancellata, secondo cui a breve sarebbero arrivati ulteriori aggiornamenti sulla sesta stagione.

Stando al promo, l'annuncio ufficiale di Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean arriverà ad aprile 2021. A quella data mancano ancora diversi mesi, per cui l'attesa dei fan di Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean è ulteriormente prolungata. David Production, studio che si occuperà della serie animata, al momento è impegnato con la seconda stagione di Fire Force, per cui è molto probabile che il nuovo anime di JoJo arriverà in estate. Nel frattempo, nuove indiscrezioni sono emerse da Megumi Itoi, animatore di Le Bizzarre Avventure di JoJo.