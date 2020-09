Le Bizzarre Avventure di JoJo: Bruno Bucciarati emerge da un cappuccino. Il tweet è virale

Di cosplay o fanart a tema Le Bizzarre Avventure di JoJo ne abbiamo visti a centinaia, ma quello che ha fatto l'utente Twitter @Icafe14 ha dello straordinario: dare vita a uno dei protagonisti di JoJo in un cappuccino.

Sul proprio profilo Twitter, @Icafe14 ha creato una splendida illustrazione di Bruno Bucciarati. Ma se pensate lo abbia fatto su un comune foglio di carta o su qualcosa del genere vi sbagliate di grosso: il ritratto è stato fatto all'interno di un cappuccino.

Nel video pubblicato, possiamo ammirare l'autore utilizzare con grande capacità due cucchiaini per dare forma all'illustrazione. Il risultato è straordinario; dalle pagine del manga di Le Bizzarre Avventure di JoJo, Bucciarati passa al ritrovarsi in un cappuccino. Inutile dire che in brevissimo tempo il tweet è diventato virale e al momento conta un totale di oltre due milioni di visualizzazioni, oltre cento mila "mi piace" e migliaia di retweet. L'autore non è nuovo a opere del genere: sul suo profilo possiamo ammirare numerosi ritratti dedicati al mondo degli anime o a quello del cinema.

Bruno Bucciarati è uno dei protagonisti di Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo. Leader della propria banda mafiosa, Bucciarati debutta come uno dei primi avversari di Giorno Giovanna, anche se alla fine finisce per fornirgli un significativo supporto. Questo personaggio, che è anche uno Stand User, appare come un uomo di media statura dai lunghi capelli neri, con una frangetta a coprirgli la fronte.

Al momento, Le Bizzarre Avventure di JoJo è fermo, ma una nuova stagione animata arriverà molto presto. La sesta stagione, intitolata Stone Ocean, seguirà le vicende di Jolyne, figlia di Jotaro Kujo, nonché prima JoJo di sesso femminile. Stando alle indiscrezioni di un membro dello staff, la pubblicazione di Le Bizzarre Avventure di JoJo: Star Ocean è più che mai vicina. L'attesa dei fan cresce a dismisura per la nuova serie di JoJo.