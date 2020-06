Le Bizzarre Avventure di JoJo: Caesar è tornato sotto i riflettori con questo cosplay

Inutile girarci tanto attorno, Le Bizzarre Avventure di JoJo è divenuta una tra le serie animate e cartacee più apprezzate di questi ultimi anni - oltre che grazie a una storia ricca di grandi momenti e a uno stile di disegno unico - per via dei suoi personaggi, tutti magnificamente caratterizzati e approfonditi.

Proprio il ricco cast di protagonisti e antagonisti visti nel corso dei vari archi narrativi della produzione sono andati infatti identificandosi come la punta di diamante dell'opera, personaggi indimenticabili che hanno conquistato il pubblico, il quale non ha mai perso l'occasione per elogiare la serie con cosplay e fanart di gran qualità.

Ebbene, questa volta è stato l'apprezzato cosplayer Ookamisun ad aver conquistato l'attenzione dei fan, il tutto attraverso uno splendido cosplay a tema Le Bizzarre Avventure di JoJo specificatamente dedicato a Caesar Zeppeli. Il lavoro, come potete vedere dall'immagine a fondo news, si caratterizza per una grande attenzione nella ricostruzione del vestiario e della gestualità, senza poi dimenticare le sue iconiche bolle. Insomma, parliamo di un grande lavoro che ha saputo guadagnarsi gli apprezzamenti di moltissimi utenti.

