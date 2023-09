Le bizzarre avventure di JoJo fa un cameo in un noto game show televisivo!

Si può dire con certezza che il fandom di Le bizzarre avventure di JoJo è unico nel suo genere. La comunità esiste da decenni e ha contribuito a trasformare JoJo in un fenomeno globale. Il successo cult è certamente stravagante, ma i fan di JoJo non lo vorrebbero diversamente.

Il successo del cult è certamente stravagante, ma i fan di JoJo non vorrebbero essere da meno. E per mettersi al livello della Joestar, un fan sta diventando virale per essere apparso su The Price Is Right come Jolyne Cujoh.

Sì, avete letto bene. Uno dei game show più amati della televisione ha appena fatto un cameo in JoJo, e dobbiamo ringraziare la protagonista di Stone Ocean.

Come si può vedere qui sopra, il crossover è arrivato per gentile concessione di The Price is Right in Romania. La versione globale funziona proprio come The Price is Right negli Stati Uniti, quindi il nome del gioco è semplice. Spetta ai concorrenti indovinare il prezzo di determinati articoli o pacchetti. Lo show è un appuntamento fisso tanto all'estero quanto in America, quindi si può capire perché un concorrente sia diventato virale per il suo outfit.

Dopotutto, nello show lavorano a un cosplay di Jolyne completo di parrucca e tatuaggio. La fan, il cui cartellino nello show recita Elvira, si distingue dai concorrenti. Non capita spesso di vedere persone che sfoggiano capelli come quelli di Jolyne, ma succede. Possiamo solo sperare che il cosplay della fan abbia dato loro un po' di fortuna in più nel tentativo di vincere Il prezzo è giusto.

Ovviamente, il cosplay è sostenuto da un'enorme comunità e gli amanti degli anime sostengono da tempo questo mestiere. È bello vedere un fan di JoJo mostrare il proprio talento sulla televisione nazionale, e Il prezzo è giusto ha dato loro questa possibilità.