Le Bizzarre Avventure di JoJo: quali sono i 3 Stand più forti di tutti i tempi?

Di recente la seconda parte di Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean è arrivata su Netflix, riportando i fan nella meravigliosa storia scritta da Hirohiko Araki. Ma ora che siamo tornati in compagni di Jolyne Kujo, risorge una domanda che tanto incuriosisce la community. Quali sono i 3 Stand più forti di Le Bizzarre Avventure di JoJo?

In attesa dell'uscita di Le Bizzarre Avventure di JoJo Parte 3 su Netflix, ci chiediamo quali altri Stand vedremo nel corso delle prossime puntate dell'adattamento anime e se questi saranno addirittura più forti di quelli già apparsi in precedenza.

Le caratteristiche di JoJo lo rendono una delle serie più popolari, ma forse non tutti ricordano che gli Stand non debuttarono con la prima serie. In Phantom Blood e Battle Tendency non appare infatti alcuno Stand. Solamente con la terza parte Stardust Crusaders il maestro Araki sorprende i fan con il concetto di Stand.

Uno Stand è una manifestazione corporea dello spirito combattivo di una persona e varia a seconda di chi lo utilizza. Lo Stand è dunque uno spirito combattente, che in certi casi possiede abilità talmente complesse e distruttive da poter essere considerato divino.

Sceglierne solamente tre, tra i tanti apparsi nel corso dell'opera, è piuttosto difficile. L'ultimo gradino del podio è conteso dal Tusk Act 4 di Jonathan Joestar, lo Stand del protagonista di Steel Ball Run, e il Made in Heaven di Enrico Pucci. Se il primo può produrre energia rotazionale infinita, perforando la barriera multidimensionale e bypassando gli effetti del Time Stop, il secondo ha la capacità di accelerare il flusso del tempo e muoversi così velocemente da creare nuovi universi nel processo.

Il più forte Stand è il Gold Experience Requiem di Giorno Giovanna. Il potere di questo Stand è incontrastabile: può riportare la volontà di chiunque lo aggredisca allo stato di partenza e può spedire un altro spirito in una sorta di limbo. Nemmeno il suo portatore riesce a controllarlo, questo Stand possiede una volontà autonoma che gli permette di decidere in modo totalmente arbitrario.

Non esiste nessuno Stand più forte del Gold Experience Requiem all'interno dell'opera di Araki. Tuttavia, nel videogioco JoJo's Bizzarre Adventure: Eyes of Heaven compare una versione alternativa e potentissima dello Stand di Dio. Il The World Over Heaven è lo Stand più forte di tutti, ma non è canonico. In una storia parallela in cui Dio ha eliminato con successo i Joestar e ottenuto il paradiso, sviluppa il The World Over Heaven, che a differenza della versione originale può utilizzare il Time Stop senza limiti temporali.